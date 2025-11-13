Bouygues Construction remporte un contrat dans le canton de Zoug
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 08:17
'D'un montant de 242 millions de francs suisses, ce projet offrira des infrastructures fonctionnelles et un meilleur environnement de travail pour ces services publics essentiels à la population du canton de Zoug en plein développement', explique-t-il.
Au total, cet ensemble immobilier offrira une surface de plancher de 26 000 m². Les travaux, qui démarreront à l'été 2026, se termineront pour une livraison en 2030. Le projet vise le standard environnemental Minergie-P-ECO.
Valeurs associées
|41,150 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
