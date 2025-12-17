Bouygues Construction réhabilite l’immeuble du 1-3 place Valhubert pour Crédit Agricole

Bouygues SA BOUY.PA :
* RÉHABILITE L’IMMEUBLE DU 1-3 PLACE VALHUBERT À PARIS
* UNE LIVRAISON PRÉVISIONNELLE AU DÉBUT DU S2 2027
Texte original [https://tinyurl.com/2ub445k8] Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA
(Rédaction de Gdansk)
|43,8800 EUR
|Euronext Paris
|-0,27%
|17,3500 EUR
|Euronext Paris
|+0,64%
