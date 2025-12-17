 Aller au contenu principal
Bouygues Construction réhabilite l’immeuble du 1-3 place Valhubert pour Crédit Agricole
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 09:21

Bouygues SA BOUY.PA :

* RÉHABILITE L’IMMEUBLE DU 1-3 PLACE VALHUBERT À PARIS

* UNE LIVRAISON PRÉVISIONNELLE AU DÉBUT DU S2 2027

Texte original [https://tinyurl.com/2ub445k8] Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA

(Rédaction de Gdansk)

