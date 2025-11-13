 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 312,74
+0,87%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bouygues Construction-Losinger Marazzi remporte un nouveau contrat en Suisse
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 09:00

Bouygues SA BOUY.PA :

* REMPORTE UN NOUVEAU CONTRAT DANS LE CANTON DE ZOUG

* PROJET D’UN MONTANT DE 242 MCHF (260 M€)

* LES TRAVAUX, QUI DÉMARRERONT À L’ÉTÉ 2026

* LA LIVRAISON EN 2030

Texte original [https://tinyurl.com/887b2rem] Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

BOUYGUES
41,6700 EUR Euronext Paris +1,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank