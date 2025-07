Bouygues : Colas remporte un contrat en Alaska

(AOF) - Colas, à travers sa filiale Colaska, a été retenu par le Département des Transports et des Installations Publiques de l’Alaska pour mener des travaux d’infrastructures dans la région de Haines, située au sud-est de l’État. Ce projet vise à améliorer la sécurité et l’accessibilité de l’unique axe routier desservant cette localité isolée d’environ 2 000 habitants. Le montant de ce contrat s’élève à plus de 52 millions d’euros. Les travaux ont débuté en avril 2025 et s’étendront jusqu’en octobre 2027. Ils mobiliseront une équipe de 60 personnes au pic d’activité.

" Ce projet reflète notre engagement à construire des infrastructures plus sûres, accessibles et durables. Au-delà de l'enjeu technique, ce projet constitue un levier de développement pour la communauté locale, tant sur le plan économique que culturel ", explique John Harrington, directeur général États-Unis de Colas.

Points-clés

- Holding industriel créé en 1952 aux positions mondiales, historiquement dans le BTP, diversifié dans la télévision, les télécoms et les services multitechniques pour l’énergie avec Equans ;

- Activités de 56,8 Mds€ réparties entre 4 grands domaines : 48 % des revenus dans la construction sous les marques des n°1 mondiaux Bouygues Construction et Colas, 34 % dans les énergies et services sous la marque Equans, 11 % dans, la téléphonie avec Bouygues Télécome puis 4 dans les médias avec TF1, détenu à 43,7 % ;

- Modèle d'affaire : positionnement de long terme sur des métiers évoluant sur des cycles économiques différents et répondant à des besoins essentiels tout en renforçant les places de leadership mondial ou dans les médias, français ;

- Capital détenu à 27,5 % par la famille fondatrice (29,4 % des droits de vote) et par les salariés (21,9 % et 30,8 %), Martin Bouygues étant président du conseil d'administration de 14 membres et Olivier Roussat directeur général ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- focus sur la génération de trésorerie, facilitant la croissance interne et externe, les Etats-Unis et l’Europe du Nord étant les 2 zones prioritaires,

- sélectivité dans le choix des contrats, tant dans la construction que chez Equans,

- amélioration de la rentabilité et forte croissance d’Equans dans le secteur en forte croissance et économe en capitaux des services à la transition énergétique et numérique,

- montée en puissance du chiffre d’affaires digital,

- innovation fondée sur 4 technologies : l’intelligence artificielle pour l’aide à la décision et les interactions entre intervenants (plateforme d’échanges de données Dawex), l’internet des objets couplé aux mégadonnées, la réalité virtuelle & augmentée pour la conception ou l’insertion de publicités dans les contenus et la chaîne de blocs pour la sécurisation des transactions ;

- Stratégie environnementale visant à la réalisation de 3 objectifs : neutralité carbone en 2050, réponse aux besoins de la chaîne de valeur et transformation des contraintes climat en opportunité commerciale :

- différenciée selon les métiers : béton bas carbone, biodiversité et économie circulaire pour la construction, Carbon Shift chez Equans pour l’accompagnement des clients, meilleure intensité d’usage, préemption, recyclage et revalorisation des équipements,

- chez Bouygues Telecom, montée des ventes de téléphones reconditionnés par Largo ;

- participation au fonds Solar Impulse ;

- Réalisation du plan Ambition 2026 pour Bouygues Telecom destiné à devenir le 2 ème français du mobile grâce au rapprochement avec les réseaux EIT et BTBD et à l’acquisition de La Poste Mobile (2,4 millions de clients), visant 7 Mds€ de chiffre d’affaires, 35 % de marge opérationnelle et 600 M€ d’autofinancement libre pour 2027 ;

- Visibilité dans la construction -carnet de commandes record à 32,2 Mds€- et chez Equans -25,4 Mds€ ;

- Bilan sain : dette nette ramenée à 6,1 Mds€, soit un ratio de 42 % sur capitaux propres, disponibilités de 15,8 Mds€ et autofinancement libre de 1,3 Md€.

Défis

- Disparités des marges opérationnelles et part encore élevée de la France dans les revenus ;

- Objectifs 2025 d’une légère avancée du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel, soit :

- construction : carnet de commandes élevé,

- Bouygues immobilier : adaptation à un environnement difficile,

- Equans : revenus en hausse, marge opérationnelle courante proche de 4 % (5 % visé pour 2027),

- Bouygues Telecom : hausse légère des revenus, 1,5 Md€ d’investissements d’exploitation et intégration de Poste Telecom,

- TF1 : stabilité de la marge opérationnelle ;

- Dividende 2024 en hausse à 2 €.