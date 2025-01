Bouygues : Colas remporte un contrat d'environ 300 millions d'euros au Royaume-Uni

"Ce projet démontre l'expertise et l'engagement des équipes de Colas Rail, déterminées à fournir un service ferroviaire de la plus haute qualité aux Britanniques", commente Jean-Pierre Bertrand, PDG de Colas Rail UK.

(AOF) - Colas, filiale du groupe Bouygues , annonce que Colas Rail UK, filiale britannique de Colas Rail, a été sélectionné par High Speed 2 (HS2) pour concevoir et mettre en œuvre les systèmes de caténaires, qui alimenteront en électricité les trains à grande vitesse sur l'ensemble du réseau HS2. Ce projet qui reliera Londres à Birmingham, s'étendra sur 450 kilomètres de voies avec des vitesses pouvant atteindre 360 km/h. Ce contrat, d’environ 300 millions d’euros, a été signé fin décembre 2024.

