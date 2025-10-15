 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 096,50
+0,22%
Indices
Bouygues : bondit de +6% vers 41,1E
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 09:13

Bouygues bondit de +6% vers 41,1E, effaçant la résistance cruciale des 39,3E/39,5E des 25 mai puis des 15 août et 3 octobre.
Le titre s'ouvre ainsi le chemin des 43E, le zénith du 19 avril 2018 et des 45,9E, le zénith historique de mi janvier 2018.

BOUYGUES
40,9800 EUR Euronext Paris -1,44%
