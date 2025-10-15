Bouygues : bondit de +6% vers 41,1E
15/10/2025
Le titre s'ouvre ainsi le chemin des 43E, le zénith du 19 avril 2018 et des 45,9E, le zénith historique de mi janvier 2018.
