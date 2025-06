Bouygues: acquisition d?Eco Protection par Equans information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 13:32









(CercleFinance.com) - Equans, filiale de Bouygues , fait part de l'acquisition par sa filiale Axima Sécurité Incendie, de la société Eco Protection, lui permettant de renforcer son offre de services et de couvrir désormais l’ensemble des solutions de protection incendie actives. Opérationnelle sur l’ensemble de la France et dans les DROM-COM, cette entreprise familiale maîtrise les technologies de brouillard d’eau haute pression, d’extinction par gaz et de gestion des risques spéciaux. Avec 95% de son activité dédiée à la sécurité de sites industriels, Eco Protection est complémentaire d’Axima Sécurité Incendie. Elle continuera d’agir sous sa propre marque pour garantir la meilleure lisibilité de ses expertises et conserver toute son agilité.

