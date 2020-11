Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues a cédé des DPS d'Alstom, sa participation tombera à 8% Reuters • 17/11/2020 à 08:37









BOUYGUES A CÉDÉ DES DPS D'ALSTOM, SA PARTICIPATION TOMBERA À 8% PARIS (Reuters) - Bouygues a annoncé mardi avoir placé 16,45 millions de droits préférentiels de souscription (DPS) Alstom au prix de 2,95 euros l'unité, soit un montant total d'environ 49 millions d'euros, dans le cadre de l'augmentation de capital lancée par Alstom pour financer le rachat des activités ferroviaires de Bombardier. A l'issue de cette augmentation de capital, Bouygues détiendra environ 8% d'Alstom, contre 9,7% auparavant. La cession des DPS a été conduite par BNP Paribas avec Rothschild & Co et Perella Weinberg en conseillers financiers, a dit Bouygues. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +7.83% BOUYGUES Euronext Paris 0.00%