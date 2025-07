Bouygues : -7% vers 36,2E, support des 36,9E compromis information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 14:21









(CercleFinance.com) - Bouygues qui voit ses bénéfices reculer de -7% subit une correction de -7% vers 36,2E.

Le titre enfonce le plancher des 36,9E du 19 juin, cela devrait déboucher sur le comblement du 'gap' des 34,55E du 9 avril, puis le re-test du plancher des 34E ('fixing' d'ouverture du 7 avril).





