Bouygues : 6% sous 28,3E, casse le support des 30E

(CercleFinance.com) - Bouygues ouvre un 'gap de rupture' sous 29,92E et décroche de -6% sous 28,3E et casse le support majeur des 30E du 27 juin, puis 30 septembre et 1er octobre.

Le prochain objectif se situe vers 27,7E puis 26,3E, l'ex-plancher du 6 au 13 octobre 2022.



Valeurs associées BOUYGUES 28,99 EUR Euronext Paris -3,72%