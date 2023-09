Boursorama : fait évoluer son identité commerciale information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 17:52

(CercleFinance.com) - Boursorama annonce une nouvelle identité commerciale pour incarner ses nouvelles ambitions pour 2026. Boursorama Banque devient BoursoBank.



Ce nouveau plan stratégique s'accompagne d'une refonte de l'identité commerciale de la banque en place depuis 2014, avec une nouvelle marque et un nouveau logo.



' Avec ses nouveaux objectifs, Boursorama affiche clairement son ambition de devenir l'un des acteurs majeurs de la banque en France à l'horizon 2026 ' indique la direction.



Le nouveau logo est ' plus épuré et dynamique avec toujours la même identité graphique, la ' flèche Bourso ', symbole de notre croissance et de notre ambition '.



Benoit Grisoni, Directeur général de Boursorama, déclare : ' Fort de l'atteinte de ses précédents objectifs avec deux ans et demi d'avance et grâce à sa position de leader de la banque en ligne et sa proposition de valeur unique sur le marché, Boursorama vise désormais, sous sa nouvelle identité commerciale BoursoBank, plus 8 millions de clients en 2026. '