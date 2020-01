Dans un contexte inédit, Boursorama enrichit son offre d'assurance-vie avec 3 mandats de gestion 100 % ISR pilotés par la société de gestion Sycomore AM, pionnière en France sur cette thématique, ainsi que de nouveaux supports d'investissements en immobilier (OPCI et SCPI) et l'accès aux actions du CAC40.



Avec désormais plus de 200 000 adhérents, le contrat d'assurance-vie de Boursorama Banque séduit toujours plus de clients, grâce à la richesse de son offre en unités de compte et de ses mandats de Gestion Pilotée, ses fonds en euros, et son modèle d'adhésion 100 % en ligne, sans frais d'entrée.

Pour répondre aux attentes des clients face à un environnement de taux bas et une baisse tendancielle des rendements sur les fonds Euros, et les aider à améliorer la performance de leur épargne sur le moyen et long termes, Boursorama met à leur disposition, à partir de janvier 2020, de nouvelles solutions pour diversifier leurs investissements et bénéficier de l'expertise de professionnels capables de réagir aux conditions de marché, facteurs clés pour limiter les risques.