Boursorama banque lance BoursoMarkets, la première plateforme de bourse à 0 € de frais de courtage sur plus de 40 000 produits d’investissement, sans conditions

Leader du courtage en ligne en France, Boursorama Banque offre désormais à ses clients, et ce depuis le 18 février, la possibilité d'investir en Bourse sans aucun frais de courtage ni droits d'entrée sur une gamme complète de produits - Turbos, Warrants, Certificats, ETF, et OPC – émis par nos partenaires de référence, sans conditions.

Depuis fin 2019, les Français ont retrouvé le chemin de l'investissement en Bourse. Plus d'un million de nouveaux investisseurs particuliers en France se sont lancés en Bourse depuis trois ans*. Parmi eux, plus d'un sur cinq a rejoint Boursorama. En 2021, Boursorama a encore renforcé sa position de leader du courtage en ligne avec plus de 7,3 millions d'ordres exécutés et près de 30 Mds€ de volumes échangés.

Les investisseurs particuliers, et notamment les plus jeunes d'entre eux, souhaitent pouvoir investir à coûts réduits, sans contrainte, et en toute autonomie sur l'ensemble des produits de Bourse ou d'investissement plus ou moins risqués, avec un horizon de court à long terme.

40.000 produits disponibles sur BoursoMarkets

La plateforme BoursoMarkets offre une gamme complète à la fois large avec un accès aux principales classes d'actifs (Turbos, Warrants, Certificats, ETF, et OPC) et profonde avec plus de 40.000 produits, permettant ainsi à tous les clients de choisir à tout moment et aux meilleures conditions :

-Les produits correspondant le mieux à leurs stratégies d'investissement : des produits risqués à court terme aux produits d'investissement à long terme

-Les meilleurs produits émis par les acteurs leaders sur chacune des classes d'actifs offertes :

Turbos, Warrants et Certificats : Société Générale, émetteur numéro 1 en France et un leader européen sur les produits de Bourse, et Goldman Sachs, leader mondial de la banque d'investissement,

Société Générale, émetteur numéro 1 en France et un leader européen sur les produits de Bourse, et Goldman Sachs, leader mondial de la banque d'investissement, ETF : iShares de BlackRock, le leader mondial de la gestion d'actifs et d'ETF,

iShares de BlackRock, le leader mondial de la gestion d'actifs et d'ETF, OPC : BlackRock, leader mondial de la gestion d'actifs, Amundi, leader européen de la gestion d'actifs et de l'investissement responsable, Edmond de Rothschild Asset Management, une des principales maisons d'investissement de convictions indépendantes en Europe, proposant des stratégies innovantes et ancrées dans l'économie réelle ; ODDO BHF AM, leader indépendant de la gestion d'actifs en Europe et spécialiste des solutions d'investissement actives et responsables ; et Sycomore AM, un des pionniers en France de l'investissement socialement responsable (ISR).

* Source AMF – étude sur les investisseurs particuliers et leur activité depuis la crise Covid – nov.2021

