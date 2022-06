BoursoLive – Les Rencontres : Boursorama lance la 2ème édition de son e-salon dédié à l’investisseur individuel

Participez à la 2e édition du BoursoLive – Les Rencontres, le 1er salon 100 % digital dédié à l'actionnaire individuel, qui se tiendra les 27 et 28 juin prochains. (crédit : Boursorama)

En 2022, l'investisseur individuel fait face à un contexte économique inédit, marqué par une inflation record, une remontée historique des taux et des tensions géopolitiques, qui alimentent une hausse des matières premières. Quels choix d'investissement faire dans ce contexte ? C'est avec l'objectif de répondre à cette question que Boursorama organise la 2ème édition de son salon de l'investisseur 100 % digital, BoursoLive - Les Rencontres, qui se tiendra les 27 et 28 juin prochains.

Je m'inscris à la 2ème édition du BoursoLive – Les Rencontres

La double promesse de cet e-salon est simple : vous permettre de parfaire votre connaissance des marchés financiers, en vous faisant revivre aussi fidèlement que possible l'expérience d'un salon physique… sans les contraintes !

Oubliez les salons qui ne se tiennent qu'à Paris et, pour lesquels, il faut souvent braver foule et embouteillages, sans compter les frais et les mesures sanitaires ou de sécurité, parfois décourageantes.

Pendant deux jours, de 9h à 18h, vous pouvez accéder, gratuitement, d'où que vous soyez, à la plateforme interactive du e-salon, que ce soit avec votre ordinateur, votre mobile ou une tablette.

Sur cette période, vous vous connectez quand vous le souhaitez, et autant de fois que vous le voulez, au BoursoLive – Les Rencontres, pour assister à des conférences, des tables rondes, ou encore échanger directement, par chat ou visioconférence, avec nos partenaires, sur leur stand virtuel. Que vous soyez investisseur aguerri ou débutant, vous pourrez leur poser toutes vos questions sur les sujets qui vous intéressent.

Focus sur des sociétés cotées de renom

Pour vous accompagner, Boursorama s'est entouré d'un large panel d'intervenants : sociétés cotées, bien sûr, mais aussi sociétés de gestion et émetteurs de produits financiers (ETF, produits de bourse…).

Les entreprises présentes détailleront comment elles s'adaptent à l'augmentation des coûts et à la situation internationale pour continuer à conserver des parts de marché.

Leurs experts expliqueront comment l'investisseur peut, grâce à leurs solutions, naviguer dans cette mer agitée. Ils démontreront aussi pourquoi la prise en compte des critères ESG devient incontournable pour la construction d'un portefeuille résilient à des crises qui s'annoncent de plus en plus fréquentes.

Comme l'an passé, cette deuxième édition de BoursoLive – Les Rencontres se veut aussi pédagogique et vous proposera une initiation à l'analyse technique, ainsi qu'une présentation des produits dérivés (Warrants, Turbos…).

Également au programme bien rempli de ces deux journées : des focus sur des sociétés cotées de renom (L'Oréal, Vilmorin, Arkema, Air Liquide, Tikehau…) ; une analyse du marché américain ; une table ronde sur l'investissement au féminin, où seront dévoilés les résultats d'une étude menée en partenariat avec l'IFOP et Vives Media…

Et pour clore l'événement en beauté, vous pourrez assister, mardi, de 18h à 19h, à la cérémonie de remise des « Palmes d'or des jeunes actionnaires », organisée par l'EDHEC et la F2iC.

Simple, gratuit et ludique, BoursoLive – Les Rencontres, c'est une expérience unique et l'assurance que vous allez en apprendre davantage sur les entreprises qui vous intéressent, tout en perfectionnant vos connaissances d'investisseur boursier !

Je m'inscris à la 2ème édition du BoursoLive – Les Rencontres

Je découvre le programme détaillé du BoursoLive – Les Rencontres