BoursoBank enrichit son offre Bourse avec l’accès à une gamme d’ETN cryptoactifs

bitcoin 2 (Crédits: Unsplash - André François McKenzie)

Leader du courtage en ligne en France, BoursoBank continue de diversifier sa gamme de produits et classes d'actifs, offrant désormais à l'ensemble de ses plus de 7,2 millions de clients la possibilité d'investir sur une sélection d'ETN (Exchange Traded Notes) avec des sous-jacents cryptoactifs.

L'intérêt des investisseurs semble se tourner de plus en plus vers les cryptoactifs puisque 9 % des Français en détiennent. Ils constituent le « produit financier » le plus fréquemment détenu par les nouveaux investisseurs (54 % d'entre eux)¹.

Afin de répondre à leurs besoins, BoursoBank élargit sa gamme déjà riche de plus de 100.000 produits ouverts à la négociation (des actions françaises, américaines et européennes, des ETF, des OPCVM, des produits de bourse, du private equity, du crowdfunding immobilier, ainsi que des FIP/SCPI en direct et des produits structurés sur mesure) avec l'ajout de produits ETN émis par iShares, une marque de BlackRock, et CoinShares ayant pour sous-jacents des cryptoactifs.

S'inscrivant dans un marché mondial des ETF & ETN cryptoactifs ayant atteint 92 milliards de dollars d'Assets Under Management en juillet 2024², cette offre permet aux clients d'investir dans des instruments financiers adossés à des cryptoactifs et d'accéder aux principales capitalisations du marché, telles que bitcoin , ethereum , XRP, Solana et Cardano, depuis leur compte-titres ordinaire (produits listés ci-dessous)

Les clients de BoursoBank bénéficient de :

Produits négociables émis par des émetteurs réputés et régulés par un pays de l‘Union européenne ayant notifié à l'AMF la commercialisation de ces produits sur le marché français ;

La sécurité et la transparence des marchés financiers réglementés (négociation sur Euronext Paris, règlement livraison en Euroclear, devise en euros, garantie des titres de 70.000 € par établissement et par client émanant du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution) ;

Une documentation réglementaire, en français, ainsi que des fiches et vidéos pédagogiques pour comprendre les caractéristiques, le fonctionnement et les risques des produits et de leurs sous-jacents vérifiés par un test d'aptitude dédié ;

Un accès indirect aux cryptoactifs tout en logeant les titres directement sur leur compte-titres et sans avoir à gérer de «wallet», de clés privées ou de plateformes d'échanges ;

La possibilité de comparer la performance des produits avec l'évolution des cotations des sous-jacents cryptoactifs sur le portail Boursorama.com, en mode connecté ou non ;

Une protection face à l'augmentation des fraudes aux faux placements en cryptoactifs grâce à une solution d'investissements dorénavant accessible directement au sein de la Banque.

¹ Cartographie des marchés et des risques de l'AMF – juin 2024

² ETFGI reports assets invested in Crypto ETFs and ETPs listed globally reached a new record high of 91.69 billion US Dollars at the end of July | ETFGI LLP