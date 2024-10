Bourses européennes : prudence entre tension sur les taux et résultats des entreprises

(AOF) - Les marchés européens ont débuté la semaine dans le rouge sur fond de tensions sur les taux longs des 2 côtés de l'Atlantique. L'indice CAC 40 a cédé 1,01% à 7536,23 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 0,93% à 4939,95 points. Même motif, même punition à Wall Street où le Dow Jones recule de 0,89%.

Ce matin, la Banque populaire de Chine (BPC) a procédé à une baisse attendue de ses taux directeurs de 25 points de base, après avoir déjà assoupli le mois dernier sa politique monétaire. Son taux préférentiel de prêt à un an tombe à 3,10% et le 5 ans à 3,60%.

"Je soupçonne que la principale raison des réductions de taux d'intérêt est que les emprunteurs sont en difficulté et que les régulateurs espèrent que ces réductions stimuleront les prix des actifs nationaux (immobilier et actions) et que la hausse des prix des actifs renforcera la confiance des consommateurs", a commenté sur X Michael Pettis, économiste spécialiste de la Chine et chercheur principal non résident à la Fondation Carnegie pour la paix.

Cette séance a aussi été marquée par la hausse des taux longs. Ils se sont tendus aux Etats-Unis alors qu'à 2 semaines de l'élection présidentielle, Donald Trump connaît une dynamique favorable dans les sondages. Une victoire du candidat républicain à la présidentielle est considérée comme plus inflationniste que celle de Kamala Harris.

Le dix ans américain gagne plus de 9 points de base à 4,175% vers 17h30. Les investisseurs ont en outre pris connaissance vendredi d'un déficit budgétaire américain de 1833 milliards de dollars, en progression de 8%, pour l'exercice fin septembre. Il s'agit du troisième le plus élevé de l'histoire après les déficits de 2020 et 2021 liés au Covid-19.

Nouveau plus haut historique pour l'or

Dans ce contexte, l'once d'or a inscrit un nouveau record à un peu plus de 2740 dollar. Ce métal précieux est notamment considéré comme offrant une protection contre l'inflation et est traditionnellement pénalisé par une hausse des taux.

En Europe, le rendement du 10 ans allemand progresse de 8,9 points de base à 2,28% et son homologue italien de 15,7 points de base à 3,513% vers 17h30. Entre les deux, le 10 ans français est en hausse de 11,70 points de base à 3,016%.

Les prochains jours seront animés par les publications de résultats aux Etats-Unis (IBM, Tesla...) et en Europe (SAP, L'Oréal, Air Liquide, Danone...). Aujourd'hui, Forvia a rassuré en confirmant ses objectifs abaissés le mois dernier. De son côté, Sanofi a choisi finalement CD&R pour la cession d'Opella, dont Bpifrance prendra 2% du capital.