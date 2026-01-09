 Aller au contenu principal
Bourses européennes: Paris, Francfort et Londres battent leurs records en clôture
information fournie par AFP 09/01/2026 à 17:59

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont conclu vendredi sur des records alimentés par la hausse des secteurs technologiques et de la défense depuis le début de l'année, dans un contexte de tensions géopolitiques.

L'indice vedette parisien CAC 40 a terminé en nette hausse de 1,44%, dépassant son dernier record en clôture qui datait du 21 octobre. Il a signé un nouveau record en clôture, à 8.362,09 points.

Le Dax de la Bourse de Francfort a terminé en hausse de 0,53%, battant lui aussi son pic historique (à 25.261,64 points), tout comme le FTSE 100 de Londres qui a clôturé en progression de 0,80% (à 10.124,60 points).

