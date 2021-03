Bourse : vers une hausse de 10% des actions européennes d'ici la fin de l'été, selon BofA Securities

Les experts de BofA Securities anticipent une accélération de la croissance économique si rien ne vient contrecarrer les prévisions optimistes. (© Adobestock)

Les stratèges de la banque américaine ont augmenté leur objectif sur l'indice Stoxx 600 à 460 points pour le troisième trimestre 2021. Ils nous dévoilent les secteurs à privilégier, dont les financières et les biens d'équipement.

Les experts de BofA Securities anticipent une accélération de la croissance économique européenne, liée à l'efficacité des vaccins, une amélioration du rythme de vaccination et une forte reprise de l'activité aux États-Unis.

La progression du Produit intérieur brut américain est attendue à 6,5% cette année, au plus haut depuis 1984.

La croissance en zone euro devrait en profiter : BofA Securities prévoit une croissance de 5% au deuxième trimestre et de 7% au troisième, avec un indicateur avancé PMI Composite passant de 48 aujourd'hui à 61 en août prochain, au plus haut depuis avril 2000.

Des profits attendus en forte hausse

Les profits des entreprises sont attendus en hausse de 37% cette année et de 27% l'an prochain, après un recul de 30% en 2020. Les stratèges de BofA Securities sont redevenus positifs sur les actions européennes, portées par de meilleures perspectives et un prix du pétrole plus élevé.

Ils préfèrent les valeurs cycliques aux défensives et «surpondèrent» à nouveau les biens d'équipement portés par la dynamique chinoise. Ils conservent un avis positif sur les financières, le luxe, les matériaux de construction, le pétrole, les logiciels et les actions allemandes.

Les experts de la banque américaine privilégient des secteurs qui seraient favorisés par une poursuite de la hausse des rendements obligataires: les actions