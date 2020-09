Bourse : vendez toutes les actions du secteur aéronautique (sauf trois)

Les conséquences de la crise sanitaire pour l'industrie aéronautique risquent d'être durables. (© cc E. Brouwer)

Jusque-là porté par la croissance du trafic aérien, le secteur est touché de plein fouet par la crise sanitaire. Faute de visibilité, Le Revenu recommande de rester à l'écart de onze des quatorze valeurs du secteur cotées à Paris. Découvrez nos analyses entreprise par entreprise.

Alors que certains évoquaient un «supercycle» il y a encore six mois, le secteur aéronautique traverse actuellement l'une des plus graves crises de son histoire.

Le confinement et la fermeture des frontières induits par le coronavirus ont envoyé les transporteurs aériens au tapis.

Après avoir crû en moyenne de 5% par an depuis deux décennies, ce qui a permis de doubler le nombre de passagers en vingt ans, le trafic mondial pourrait plonger de 60% cette année, avant de redécoller de 40% en 2021, selon Oddo-BHF.

Une filière fragilisée

En grandes difficultés financières, les compagnies sont poussées à réviser leur plan de vol. Un mauvais signal pour les avionneurs, qui ont enregistré 500 annulations de commande depuis le début de l'année.

Et plus de 600 avions de ligne auraient vu leur livraison reportée, une tendance qui va s'accélérer une fois conclues les négociations avec Airbus et Boeing.

Face à une demande d'avions neufs qui va chuter de 40 à 60% entre 2018 et 2024, selon Archery Strategy Consulting (soit entre 3.000 et 5.000 appareils en moins), les deux constructeurs sont contraints de réduire la voilure.

L'européen a diminué ses cadences de production de 40%, tandis que son rival américain - déjà plombé par les difficultés du B737 Max, son modèle vedette - vise une baisse de 40 à 50% de ses capacités