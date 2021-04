Bourse : vendez ces deux actions qui ont bondi la semaine dernière

Les conseils du Revenu sur les plus fortes variations du SBF 120 la semaine passée. (© Adobestock)

Les deux principaux indices boursiers français poursuivent leur marche en avant. La semaine dernière, quatre membres du SBF 120 ont grimpé de plus de 8% et trois ont perdu plus de 5%. Dans ce contexte, découvrez nos conseils sur les tops et les flops des cinq dernières séances. Nous recommandons cinq actions à l'achat et quatre à la vente.

Les indices boursiers enchaînent les records alors que l'épidémie continue à affecter fortement de nombreux pays du monde.

Des bons indicateurs économiques, la baisse surprise du taux souverain américain et la poursuite des campagnes de vaccination ont permis au CAC 40 de gagner 1,91% la semaine dernière. Le SBF 120 n'est pas en reste avec un gain de 1,76%.

Au-delà des données macroéconomiques, la semaine boursière a été marquée par l'accord trouvé entre Veolia et Suez quand au projet d'OPA du premier sur le second. Ce dénouement a permis aux deux actions d'accélérer en Bourse. Le titre Veolia a gagné 10,15% sur la semaine et Suez 7,62%.

Virbac au top

Au classement des plus fortes hausses du SBF 120, les deux actions sont toutefois devancées par Virbac (+23%). Le groupe de santé animale a décollé de 18,5% en Bourse le 16 avril après l'annonce de solides chiffres trimestriels et le relèvement de ses objectifs annuels.

En progression d'un peu plus de 8% la semaine dernière, les actions Mercialys et Imerys s'intercalent entre celles de Suez et Veolia.

Suite à ces belles performances, nous sommes à l'achat de Veolia et d'Imerys. Le géant de l'environnement devrait continuer à capitaliser en Bourse sur sa victoire dans le combat qui l'opposait à Suez. Le