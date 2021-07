Bourse : vendez ces deux actions après leur récente baisse

Les conseils du Revenu sur les plus fortes variations du SBF 120. (© Adobestock)

Les marchés actions français sont restés orientés à la baisse la semaine dernière, pénalisés par la propagation du variant Delta du coronavirus. Seuls quatre titres du SBF 120 ont progressé de plus de 2% pendant que cinq valeurs chutaient de plus de 5%. Découvrez nos conseils sur les neuf plus fortes variations de cet indice lors des cinq dernières séances.

À quelques jours du coup d'envoi de la saison des résultats semestriels, la Bourse parisienne continue à subir des prises de bénéfices.

L'expansion du variant Delta du Covid-19 inquiète de plus en plus les investisseurs. La semaine dernière, le CAC 40 a perdu 1,06% et le SBF 120 1,10%. Les indices abandonnent environ 4% depuis le sommet inscrit mi-juin mais ils avancent encore de plus de 15% depuis le début de l'année.

Deux titres gagnent plus de 5%

Dans ce contexte, quelques rares actions ont su tirer leur épingle du jeu. Sur les cinq dernières séances de Bourse, seuls quatre titres membres du SBF 120 se sont adjugés plus de 2%.

Toujours porté par le relèvement de ses objectifs annuels en début de mois, Sartorius Stedim Biotech a fait la course en tête (+5,99%) et grimpe désormais de 58% depuis le début de l'année.

L'action JCDecaux a de son coté profité d'une note favorable de Morgan Stanley pour bondir de 10% le 12 juillet et gagner 5,32% sur la semaine.

Eutelsat et Dassault Systèmes se sont également illustrés avec des gains supérieurs à 2%.

Nous restons globalement prudents sur ces quatre actions. Sartorius Stedim, qui a le vent en poupe, peut encore être acheté mais nous recommandons de rester à l'écart de JCDecaux. Eutelsat et Dassault