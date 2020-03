Bourse : vendez ces 16 actions sous la menace du virus

Certaines actions sont particulièrement vulnérables à un krach boursier. (© DR)

Paniquée par la progression du coronavirus, la Bourse parisienne a connu, fin février, sa pire semaine depuis 2008. La crise sanitaire fait craindre une mise à l'arrêt de l'économie mondiale. Dans ce contexte, nous recommandons de céder plusieurs actions particulièrement exposées et mal armées pour faire face à la menace.

Krach boursier ou trou d'air passager ? À ce stade, il est impossible de répondre à cette question.

Dans un scénario rose les gouvernements et leur population parviennent à endiguer rapidement l'épidémie de covid-19, que ce soit par des mesures de confinements ou grâce à des traitements médicaux. Sous cette hypothèse, les marchés boursiers reprendront rapidement le chemin de la hausse, anticipant un impact seulement temporaire de la crise sanitaire sur la croissance économique.

À l'inverse, si la propagation du virus devient hors de contrôle, elle pourrait faire des dizaines voire des centaines de milliers de victimes et tétaniser les économies des pays les plus riches du monde. Une évolution synonyme de récession économique en Europe et, probablement, de nouvel effondrement des marchés financiers.

Si ce scénario se produit, mieux vaut éviter de détenir certaines actions en portefeuille. Très exposées à un retournement de cycle ou mal armées pour y faire face, elles chuteraient encore plus que leur indice de référence.

Fragiles matières premières

Dans cette perspective, le secteur des matières premières est particulièrement vulnérable. Le prix du pétrole, de l'acier, du fer etc. sont en effet extrêmement sensibles à la conjoncture.

Nous recommandons ainsi de céder les sociétés de cet univers qui ne bénéficient pas d'une visibilité ou d'une