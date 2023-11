Bourse : va-t-on avoir un rallye de fin d’année en 2023 ?

AM (redaction@boursorama.fr)

Alors que la saisonnalité des marchés se répète années après années, l'une des périodes les plus suivies par les investisseurs est le rallye de fin d'année.

Nous reviendrons dans cet article sur le concept de saisonnalité des marchés et sur les points importants qui font du mois de décembre un mois particuliers sur les marchés boursiers. Allons-nous vers un rallye de fin d'année 2023 en Bourse ?

Pourquoi le mois de décembre est spécial en Bourse ?

Chaque année, le mois de décembre est un mois à part sur les marchés boursiers, et ce pour plusieurs raisons. Le contexte particulier du mois de décembre peut créer des mouvements inattendus et plus de volatilité, ainsi que le fameux rallye de Noël ou rallye de fin d'année qui peut constituer une opportunité que certains investisseurs n'hésitent pas à prendre.

Commençons par ce qui vient en premier à l'esprit concernant le mois de décembre, ce sont les fêtes de fin d'années. Noël et le nouvel an peuvent parfois créer un climat d'optimisme et d'euphorie sur les marchés boursiers. De nombreuses études ont prouvé l'impact de l'état psychologique et émotionnel des investisseurs sur l'évolution des Bourses. L'optimisme saisonnier, lié aux fêtes de fin d'année, favorise la confiance des consommateurs et des entreprises, et donc la croissance économique. C'est d'autant plus vrai si les chiffres de la consommation des ménages sont dopés par les achats de Noël.

Le mois de décembre, c'est aussi le mois pendant lequel des sociétés de gestion et des fonds d'investissement vont faire le point sur leur performance annuelle. Le rééquilibrage du portefeuille des investisseurs institutionnels, qui cherchent à optimiser leur performance annuelle en renforçant leurs positions sur les valeurs les plus performantes ou les plus prometteuses, peut impacter positivement les marchés boursiers.

Des entreprises peuvent aussi faire état de leurs bénéfices annuels. Les entreprises ont tendance à publier des résultats financiers solides en fin d'année (ou en début d'année suivante). Ces résultats positifs sont souvent accueillis favorablement par les investisseurs, ce qui peut entraîner une hausse des cours.

Il arrive aussi que les banques centrales assouplissent leur politique monétaire en fin d'année en baissant leur taux d'intérêt, bien que ceci ait peu de chance de se produire dans le contexte actuel.

Ce sont autant de facteurs qui peuvent matérialiser l'apparition d'un rallye de fin d'année en Bourse.

Toutefois, le mois de décembre est aussi une période de baisse d'activité en Bourse en raison des vacances, ce qui amène les marchés financiers à subir une baisse de liquidité. La baisse de la liquidité peut jouer en faveur d'un rallye de fin d'année, mais peut aussi créer un mouvement baissier soudain en cas d'annonces macro-économiques ou géopolitiques négatives. Il y aura moins de contreparties pour freiner les mouvements, aussi bien à la hausse qu'à la baisse.

Enfin, le rallye boursier de fin d'année s'explique aussi par les anticipations de reprise économique pour l'année suivante. Dans un contexte de bonne humeur comme nous l'évoquions, de nombreuses banques et bureaux d'études publieront leurs anticipations pour 2024 au mois de décembre, ce qui peut inciter les investisseurs à prendre des risques et investir en Bourse sur les secteurs cycliques ou les marchés émergents.

Cependant, le rallye de fin d'année en Bourse n'est pas systématique ni prévisible, et il peut être annulé par des événements imprévus ou des prises de bénéfices. Par exemple, en 2018, le mois de décembre a été marqué par une forte baisse des marchés actions, en raison des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, du ralentissement de la croissance mondiale, de la remontée des taux d'intérêt et de la crise des « gilets jaunes » en France.

La période de fin d'année peut aussi faire l'objet d'optimisation fiscale, certains fonds d'investissement et société de gestion peuvent décider de prendre des profits ou des pertes en clôturant de façon anticipée des positions sur actions. Ceci provoque des chutes du prix des marchés actions si les montants sont importants (comme cela peut-être le cas pour un fonds de pension gérant plusieurs centaines de milliards).

Quel est l'historique des rallyes de fin d'année en Bourse ?

Si l'on regarde les statistiques au cours des 20 dernières années, le mois de décembre est celui qui enregistre la plus belle performance de l'année avec une moyenne de +2,02 % sur le S&P500. Néanmoins, il s'agit d'une moyenne et il ne faut pas espérer que ce soit également cette performance qui se réalise chaque année.

Si l'on prend des statistiques plus anciennes, en partant de 1950, on obtient toujours le mois de décembre en tête des mois les plus performants, mais avec 1,6 % de hausse cette fois-ci sur le S&P500.

Des années exceptionnelles comme 2010 ont permis d'enregistrer des rallyes boursiers de fin d'années de +7 % sur le S&P500.

Performance moyenne 20 ans du S&P500 en décembre

Café de la Bourse

Source : Bloomberg

Il est également intéressant de comparer l'effet du rallye boursier de fin d'année par pays. Nous avons beaucoup parlé du S&P500, l'indice boursier principal américain, mais nous voyons sur le graphique ci-dessous que c'est la Bourse de Hong Kong qui profite le plus de l'effet de fin d'année.

Derrière la Bourse de Hong Kong, ce n'est toujours pas la Bourse de New-York mais la Bourse de Londres qui arrive en deuxième position des marchés actions les plus performants en décembre.

Les USA n'arrivent qu'en troisième position dans les marchés les plus performants pendant ce que certains analystes appellent aussi le rallye du père Noël (terme inventé en 1972).

La Bourse de Paris n'arrive que plus loin dans le classement, avec une performance au mois de décembre qui reste quand même supérieure à la moyenne annuelle, bien que de seulement 1,3 %.

Performance moyenne du Rallye de Noël selon les pays

Café de la Bourse

Source : Capital

Faut-il investir en Bourse en décembre ?

Statistiquement, il semblerait que le mois de décembre soit globalement un bon mois pour les marchés boursiers, reste à savoir s'il faut investir en décembre ou pas.

S'il s'agit d'investir que pour le mois de décembre, nous serions alors plus proche d'une stratégie de trading spéculatif que d'investissement. C'est quelque chose qu'il est possible de mettre en place, mais ce n'est pas le sujet de cet article.

Si vous n'avez pas encore investi en Bourse et que vous souhaitez vous y mettre, il peut s'agir d'une période intéressante pour se lancer. Il faut bien garder en tête que le mois de décembre n'est pas systématiquement agrémenté d'un rallye haussier, même s'il y a statistiquement une probabilité plutôt élevée que cela se produise.

De toute façon, comme nous le recommandons souvent, la meilleure chose à faire quand on commence à investir reste de mettre en place une stratégie d'investissement échelonnée dans le temps (ou DCA pour Dollar Cost Averaging en anglais). Il faut toutefois reconnaître que c'est nettement plus agréable de débuter en Bourse avec une performance positive et il est plaisant de voir son portefeuille s'apprécier dans les semaines qui suivent son premier achat d'action en Bourse.

Enfin, si vous êtes déjà investi et que vous disposez déjà d'un portefeuille d'actions, le mois de décembre peut être l'occasion de renforcer vos positions, aussi bien les plus gagnantes que les plus faibles de votre portefeuille.

En ce qui concerne 2023, il semblerait même que le rallye de Noël soit un peu en avance, notamment sur les marchés américains sur lesquels les cours sont venus casser les niveaux de résistance les plus hauts.

Quels sont les risques d'un investissement en décembre ?

Comme nous l'avons déjà souligné au début de cet article, la période de fin d'année est aussi une période pendant laquelle la liquidité est moindre sur les marchés financiers. Un évènement négatif, que ce soit une mauvaise nouvelle sur les résultats d'une entreprise, une annonce macro-économique négative ou la situation géopolitique qui s'aggrave, peut entraîner une chute rapide des cours de Bourse.

En temps normal, le nombre important d'offres et de demandes sur les marchés boursiers permet de contrebalancer les mouvements de panique à la suite d'une mauvaise nouvelle, car il y a des acheteurs qui prendront position et viendront généralement freiner une baisse.

En période de fin d'année, une grande partie des opérateurs de bourse ne sont plus présents sur les marchés, et c'est d'autant plus vrai au fur et à mesure que l'on se rapproche du 25 décembre. Par conséquent, il y a moins d'offres et de demandes sur le marché et les acheteurs qui auraient pu freiner la baisse issue d'un mouvement de panique pourraient être absents.

Il faut donc retenir que le mois de décembre peut être le mois pendant lequel de belles opportunités d'investissement pourront être saisies, mais dans un contexte de marché plus risqué. On en revient toujours à la même règle qui est reine en Bourse, la performance est toujours proportionnelle au risque.

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse