BOURSE-Une victoire "ordonnée" de Trump serait favorable aux actions-JPMorgan

LONDRES, 26 octobre (Reuters) - Une victoire de Donald Trump à la présidentielle du 3 novembre serait le résultat le plus favorable pour les marchés boursiers, estiment les analystes de la banque JPMorgan, qui tablent sur une progression de l'indice Standard & Poor's 500 .SPX à 3.900 points en cas de réélection du candidat républicain. Une telle hausse de l'indice de référence représenterait un gain de 12,6% par rapport au niveau de clôture de vendredi. Une victoire nette par les démocrates serait "essentiellement neutre" pour les marchés, ajoutent les analystes de la banque américaine dans une note lundi. "Nous considérons une victoire 'sans heurt' de Trump comme le résultat le plus favorable pour les actions,", ajoutent-ils. La probabilité d'une "vague bleue", qui permettrait au camp démocrate de mettre la main à la fois sur la Maison blanche et sur les deux chambres du Congrès, a légèrement reculé depuis la mi-octobre. L'ancien vice-président Joe Biden dispose toutefois encore d'une avance importante dans les sondages d'opinion à l'échelle nationale mais la lutte reste serrée dans les États clés. JPMorgan note toutefois que son analyse des données disponibles telles que les inscriptions sur les listes électorales ou les opinions exprimées sur Twitter, suggèrent un resserrement des écarts dans la course à la Maison blanche. (Thyagaraju Adinarayan, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

