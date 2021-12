Bourse : une année record

2021 une année de tous les records, mais soyez sélectifs pour l'année à venir. (© Adobestock)

Le principal moteur de la hausse des indices boursiers pourrait ralentir. Soyez plus sélectif pour 2022.

En Bourse, l’année 2021 restera dans les mémoires comme l’une des meilleures performances du CAC 40 sur vingt ans, au coude à coude avec 2019 (+26,37%), 2005 (+23,40%) et 2009 (+22,32%).

Cependant, il faut bien reconnaître que l’indice parisien a profité du creux de l’année précédente pour s’offrir un rebond d’envergure en établissant au passage un nouveau record historique à 7183,08 points. Pourtant, il y a dix ans tout juste, on était loin d’envisager une telle ascension. Mais tout a basculé le 26 juillet 2012.

En pleine crise de l’euro, Mario Draghi, alors président de la Banque centrale européenne, a lâché le fameux «Quoi qu’il en coûte!», ouvrant la voie à une politique monétaire ultra-accommodante. Les investisseurs profitent alors des liquidités abondantes et bon marché des deux côtés de l’Atlantique pour se ruer sur toutes les classes d’actifs.

Invitée surprise

L’immobilier flambe, les obligations publiques et privées s’envolent, et bien sûr les marchés boursiers remontent la pente. Une décennie en or, à peine troublée par le coup de frein observé en 2018 et la crise du Covid de 2020.

Surtout, à chaque fois que le doute s’empare des investisseurs, les banquiers centraux rassurent, manœuvrant à l’envie les leviers de la politique monétaire, poussant au plus bas les taux d’intérêt directeurs et rachetant massivement toute sorte