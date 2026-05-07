Bourse : un plan d'éducation financière pour encourager les femmes à investir dévoilé par l'AMF

La présidente de l'AMF, Marie-Anne Barbat-Layani, à Paris le 18 mars 2025. ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Les femmes et les hommes ont des "situations financières différentes", les femmes déclarant "en moyenne des niveaux de revenus et de patrimoines inférieurs", selon l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Les femmes investissent deux fois moins en Bourse que les hommes et l'Autorité des marchés financiers (AMF) souhaite changer cela. Le gendarme français de la Bourse a annoncé mercredi 6 mai vouloir "déployer un plan d'action spécifique femmes et investissement" afin de "définir une stratégie d'éducation financière dédiée qui sera mise en œuvre en 2027".

Pour ce faire, l'AMF "lancera en septembre 2026 une nouvelle étude qualitative pour identifier plus finement les freins à l’investissement des femmes et les leviers éventuels" pour les y encourager, a-t-elle développé dans un communiqué. Selon une étude réalisée par l'institution en 2025, seules "24% des femmes" déclaraient "investir en Bourse depuis un compte-titres ou un PEA (Plan Epargne Action ndlr)", contre "45% des hommes". Ces proportions ont peu changé ces dernières années : en 2023, elles étaient 21%, contre 42% des hommes. Et "parmi les investisseurs actifs, c'est-à-dire ceux ayant réalisé au moins une opération à l'achat ou à la vente, la part des femmes a même reculé, passant de 30% en 2022 à 25% en 2024", selon l'AMF.

Ces différences s'expliquent à la fois "par des situations financières différentes", les femmes déclarant "en moyenne des niveaux de revenus et de patrimoines inférieurs" et par "une moindre appétence au risque", notamment. A plus "court terme", l'organisme créera une rubrique dédiée à ce sujet sur son site internet. Il s'agit d'"enjeu majeur pour l'autonomie financière des femmes et un manque à gagner pour l'économie", a estimé la présidente de l'AMF, Marie-Anne Barbat-Layani.