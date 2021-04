Bourse : un nouveau fonds qui investit dans les moins de 27 ans

Stéphane Toullieux, gérant de la société Athymis Gestion. (© DR)

La société Athymis Gestion, dirigée par Stéphane Toullieux, lance un nouveau fonds investi dans les entreprises qui s'adressent aux plus jeunes. Parmi ses principales positions, on trouve Apple, Airbnb, Chewy, Nike.

La société dirigée par Stéphane Toullieux, Athymis Gestion, a lancé depuis le 16 avril le fonds Athymis Gen Z (code Isin FR0014001KS3).

La société de gestion s'est déjà distinguée dans le passé, avec la création de trois fonds thématiques originaux, dont les performances sont au rendez-vous : Athymis Millennial (+47,5% depuis un an au 12 avril) et Athymis Millennial Europe (+37,9% depuis un an), investis sur les usages de la génération Y née entre 1980 et 2000.

Athymis Better Life, qui a moins de cinq ans d'existence, sélectionne des entreprises contribuant à «bâtir un monde meilleur» (+42,2% en douze mois).

Le nouveau fonds Athymis Gen Z est investi partout dans le monde, dans des entreprises cotées dont les produits et services sont adaptés aux usages de la Génération Z, née après 1995.

La Génération Z mise en avant

Ces moins de 27 ans, nés avec le digital et l'internet, sont tournés vers l'innovation et pèsent un poids croissant dans l'économie du futur. Leur pouvoir d'achat devrait progresser dans les années à venir, assurant à leurs fournisseurs un rythme de croissance supérieur à celui du PIB global.

L'autre thématique abordée dans le fonds est celle des «Moonshots», ces technologies de rupture qui devraient transformer les trente prochaines années et participer au mode de vie de la Génération Z.

L'univers