BOURSE-Un nouveau décret de Trump fait souffrir les pharmaceutiques

LONDRES, 14 septembre (Reuters) - Plusieurs grandes valeurs du secteur de la pharmacie sont à la traîne du reste du marché en Bourse lundi après la décision de Donald Trump de signer un décret visant à faire baisser le prix de vente de certains médicaments aux Etats-Unis. L'indice Stoxx européen du secteur .SXDP perd 0,43% vers 09h40 GMT alors que l'indice large Stoxx 600 .STOXX est pratiquement inchangé. Parmi les grands groupes qui le composent, GlaxoSmithKline GSK.L abandonne 0,93%, Sanofi SASY.PA 0,75%, Roche ROG.S 0,38% et Bayer BAYGn.DE 0,52%. Le décret signé par le président américain dimanche, à cinquante jours de l'élection présidentielle, étend à une nouvelle catégorie de médicaments sur ordonnance le champ d'application de la clause dite de "la nation la plus favorisée", déjà appliquée depuis juillet à d'autres catégories. Cette clause permet d'aligner le prix de vente sur le prix le plus bas recensé dans les grands pays industrialisés. Le texte revient donc à contourner l'interdiction faite à Medicare, le programme fédéral d'assurance santé pour les personnes âgées, de négocier les prix qu'il paie aux laboratoires. La principale fédération du secteur pharmaceutique aux Etats-Unis, "Pharmaceutical Research and Manufacturers of America", a dénoncé l'initiative de la Maison blanche en évoquant "une attaque irresponsable contre les entreprises qui travaillent jour et nuit pour battre le COVID-19". Selon des analystes financiers, le secteur pharmaceutique mondial réalise plus de 60% de l'ensemble de ses profits sur le seul marché américain. (Joice Alves, version française Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

