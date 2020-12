Bourse : un mois de novembre exceptionnel

Les marchés ont retrouvé l'espoir avec le vaccin et battent des records. (© Adobestock)

Les Bourses, notamment européennes, se sont envolées de 15-25% en novembre. Le CAC 40 a gagné 20% en un seul mois, un record de plus de 32 ans.

Le CAC 40 n'avait pas connu une telle fête depuis... février 1988. Malgré le reconfinement sanitaire en Europe, malgré une récession historique et le gouffre des finances publiques, les investisseurs se sont rués sur les actions et l'indice parisien s'est envolé de 20,1% en novembre.

Le CAC 40 ne perd plus que 6% depuis le début de l'année. Alors que les fonds d'actions voient de nouveau leur collecte enfler, le feu d'artifice a été général. Madrid et Milan ont bondi de 25,2% et 22,9%, Francfort de 15%.

Outre-Atlantique, de nouveaux records sont également tombés. L'indice Dow Jones, en hausse de 11,8% le mois dernier, a pour la première fois franchi le 24 novembre le cap symbolique des 30.000 points. Et l'élan se poursuit début décembre avec de nouveaux plus-hauts historiques pour le S&P 500 et le Nasdaq Composite.

Rotation sectorielle

Les valeurs les plus massacrées en 2020, souvent les plus délaissées ces dernières années à la faveur du super-cycle des technologiques, prennent leur revanche. En première ligne, l'automobile et les financières.

Alors qu'un groupe comme Tesla pèse désormais 554 milliards de dollars de capitalisation - soit, à lui seul, près d'un tiers de l'ensemble de l'industrie automobile mondiale en Bourse - ses concurrents retrouvent des couleurs. L'indice sectoriel a engrangé 22% en novembre.

