Bourse : un gérant vedette dévoile sa sélection d'actions dans l'innovation

La sélection de Cyrille Carrière, directeur de la gestion de Lonvia Capital. ( Fotolia)

Cyrille Carrière dirige l'équipe de gestion de Lonvia Capital. Ses fonds sont investis dans des entreprises à fort potentiel de croissance.

Cyrille Carrière, directeur de la gestion de Lonvia Capital, a présenté aux investisseurs le 17 juin dernier sa philosophie de gestion et ses choix de valeurs.

Le gérant a bâti sa réputation en dirigeant le fonds vedette spécialisé dans les valeurs moyennes Groupama Avenir Euro, affichant une performance de 309,7% entre mars 2012 et septembre 2020 contre 131,4% pour son indice de référence.

Les encours de Lonvia Capital, la société de gestion créée en octobre 2020, dépassent 150 millions d'euros, dont plus de 100 millions pour le fonds Lonvia Avenir Mid-Cap Europe (code Isin LU2240056015) et 21 millions pour Lonvia Avenir Mid-Cap Euro (code LU2240056445).

Les deux fonds éligibles au PEA sont co-gérés par Cyrille Carrière et Cyril De Vanssay. Ils contiennent chacun entre 40 et 55 valeurs.

Investir à long terme dans des sociétés innovantes

La philosophie d'investissement mise en œuvre repose sur la sélection de modèles économiques jugés pérennes et créateurs de valeur, dans une optique d'investissement à long terme.

L'équipe de gestion investit dans des sociétés qu'elle estime à fort potentiel de développement et les accompagne dans la durée. Ces sociétés évoluent sur des marchés porteurs, déployant des stratégies tournées vers la croissance via «l'innovation produit, l'investissement en capital humain, la conquête de nouvelles clientèles et le déploiement