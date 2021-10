Bourse : un fonds norvégien performant pour investir dans l’économie bleue et verte

Isabelle Juillard Thompsen, gérante du DNB Future Waves. (© DR)

Le cours de DNB Future Waves a gagné 42% depuis un an et 91% en dix-neuf mois. Sa gérante, Isabelle Juillard Thompsen, nous dévoile sa sélection qui intègre trois valeurs françaises.

Le fonds DNB Future Waves de la société de gestion norvégienne DNB Asset Management a progressé de 91% entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2021, dépassant de 26 points de pourcentage la performance de l’indice MSCI World.

Sa gérante, Isabelle Juillard Thompsen, est venue à Paris le 12 octobre dernier présenter ses choix d’investissements.

Le fonds sélectionne à travers le monde des entreprises qui contribuent à la réalisation des objectifs internationaux de développement durable.

Il est investi pour 40% de l’encours dans «l’économie bleue» (la préservation des océans et de l’eau potable) et pour 30% dans «l’économie verte» (infrastructures durables, économie circulaire, agriculture durable et consommation raisonnable).

Le fonds est également investi pour 20% dans la transition énergétique (production d’énergie propre et réduction des coûts) et pour 10% dans la «qualité de vie» (santé, alimentation, éducation).

Le potentiel des océans

La gérante rappelle que la population mondiale devrait atteindre 10,9 milliards d’individus en 2100, que la production alimentaire devrait augmenter de 60% à 70% à l’horizon 2050 et que plus de 30% des produits alimentaires finissent à la poubelle aujourd’hui.

La demande d’eau potable est attendue en hausse de 50% à l’horizon 2050 et 700 millions d’individus devront se déplacer d’ici