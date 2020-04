Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Ubisoft et Pernod Ricard équipés pour résister à la crise-Berenberg Reuters • 07/04/2020 à 10:26









PARIS, 7 avril (Reuters) - Ubisoft UBIP.PA et Pernod Ricard PERP.PA font partie des 18 valeurs européennes qui disposent d'atouts leur permettant de résister à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus, selon une sélection établie par Berenberg. L'intermédiaire distingue les sociétés qui pourraient bénéficier d'un impact positif sur leurs comptes, celles qui pourraient ne pas trop souffrir et enfin celles qui pourraient subir cette année un impact négatif mais bénéficier d'une amélioration dès l'an prochain. Dans la première catégorie, Berenberg recommande Ocado OCDO.L , Reckitt Benckiser RB.L et Ubisoft UBIP.PA . Dans le deuxième groupe figurent ASML ASML.AS , Elisa ELISA.HE , LSE LSE.L , Lonza LONN.S , RWE RWEG.DE et Wolters Kluwer WLSNc.AS . Le troisième groupe, enfin, comprend Alcon ALCC.S , DSV DSV.CO , Eurofins Scientific EUFI.PA , Fresenius FREG.DE , Kerry KYGa.I , Linde LINI.DE LIN.N , Pernod Ricard PERP.PA , Vonovia VNAn.DE et Worldline WLN.PA . Certaines des valeurs préférées ("top picks") des analystes de Berenberg ne figurent . C'est le cas notamment de Barclays BARC.L et Allianz ALVG.DE , dont les valorisations sont attrayantes mais qui pourraient être soumises à des pressions politiques et réglementaires, explique l'intermédiaire. Les valeurs préférées de Berenberg dans les secteurs pétrolier et minier, soit respectivement Shell RDSa.L et Polymetal POLYP.L , ne sont pas non plus dans les 18. L'intermédiaire explique avoir hésité également à inclure les valeurs de la consommation et des loisirs que sont ABF ABF.L , ABInBev ABI.BR et Compass CPG.L . Ces titres présentent de l'intérêt mais paraissent vulnérables, notamment si la crise devait durer, lit-on dans la note. Berenberg dit s'être appuyé pour établir sa liste sur le travail effectué depuis deux semaines par son équipe de recherche, qui a publié des analyses détaillées par secteur et a revu ses estimations pour plus de 600 valeurs. (Patrick Vignal, avec Maria Sheahan, édité par Marc Angrand)

