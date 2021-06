Bourse : trois valeurs «vertes» à acheter

La rédaction du Revenu a identifié trois entreprises «vertes» à mettre dans votre portefeuille. (© Adobestock)

La thématique environnementale sensibilise de plus en plus les investisseurs. Dans ce contexte, la rédaction du Revenu a sélectionné trois valeurs «vertes» à mettre en portefeuille.

Malgré ses ravages sur les plans humain et économique, la crise sanitaire aura eu une vertu : elle a accéléré la prise de conscience énergétique et écologique.

Selon l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, les investissements responsables (énergies renouvelables, transports électriques, hydrogène etc) ont atteint, en 2020, un montant record de 501 milliards de dollars, contre 459 milliards un an auparavant. Dans le même temps, les investissements dans les énergies «fossiles» se sont effondrés de 165 milliards de dollars, à 378 milliards.

Euphorie

Le phénomène est également sensible sur les marchés boursiers où la finance durable connait un vrai engouement depuis plusieurs mois. Concilier objectifs financiers et performances extra-financières semble être devenue la nouvelle boussole à suivre pour les investisseurs. Les grandes places européennes leur ont même créé des outils de référence tels que le DAX 50 ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) en Allemagne ou le CAC 40 ESG, lancé en mars dernier par la Bourse de Paris.

En 2020, de nombreuses valeurs parisiennes dites «vertes» ont flambé. Symbole de cette euphorie, le titre du spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone, McPhy, s'est envolé de 816% l'an dernier !

Les valeurs du secteur des