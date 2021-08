Bourse : trois trackers pour investir en limitant les frais

Le Revenu a récompensé trois trackers, un par grande zone géographique. (© Shutterstock)

À côté de la gestion active, que récompensent les Trophées du Revenu, l'essor des fonds indiciels cotés (ETF) se poursuit. Les trackers répliquent des indices, à moindres frais. Notre sélection des meilleurs.

Les fonds indiciels cotés (ETF), exclus de nos Trophées annuels qui récompensent les gérants «actifs», pèsent désormais 9,5% de la gestion collective en Europe, hors monétaires, et 7% en France.

Ce marché, dont les encours ont doublé en cinq ans, reste toutefois beaucoup plus petit qu'aux États-Unis, où il représente plus du tiers de la gestion collective. Au premier trimestre, ces encours ont ponctuellement augmenté de 10% en Europe. Mais ces évolutions sont surtout le fait d'investisseurs professionnels.

Et en France, cet essor souffre de certains freins à la distribution auprès du grand public.

Engouement

Faciles d'utilisation, pratiques pour un usage tactique, ces trackers, qui répliquent passivement la performance d'un indice, affichent des frais de gestion annuels moins élevés (0,35% en moyenne) que les sicav et fonds traditionnels (1,7%). Mais ils subissent en revanche des frais de négociation et de courtage lors des achats et des ventes, et d'éventuels droits de garde. Ils bénéficient de l'engouement pour les actions qui s'est manifesté depuis le deuxième trimestre 2020, et qui s'est traduit plus sensiblement dans les flux de souscriptions depuis la fin d'année.

De janvier à mars 2021, les ETF ont attiré 48,2 milliards d'euros de flux net en Europe, selon Morningstar, un montant supérieur aux 40 milliards d'euros, des derniers trimestres 2019 et