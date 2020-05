Bourse : trois trackers à acheter sans tarder pour investir responsable

Découvrez trois trackers sur la thématique du développement durable. (© DR)

Les fonds indiciels cotés (aussi appelés trackers ou ETF) dit «responsables» ont collecté plus de six milliards d'euros au premier trimestre. Une performance remarquable. Trois ETF pour profiter du potentiel des valeurs vertes et citoyennes, les vedettes boursières de demain !

La finance durable sortira-t-elle gagnante de la crise sanitaire ? Au premier trimestre, selon Bloomberg, les trackers ESG (Environnement, Social, Gouvernance), c'est-à-dire les fonds indiciels cotés qui prennent en compte les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance de leurs investissements, ont affiché une collecte nette en Europe de 6,3 milliards d'euros, soit trois fois plus qu'en 2019 (2 milliards d'euros).

Une performance d'autant plus remarquable que le marché des trackers, dans son ensemble, a décollecté de 9,6 milliards d'euros sur la période. Faut-il en conclure que les vedettes boursières de demain seront forcément des valeurs vertes, socialement responsables ?

Bertrand Alfandary, responsable du développement des ETF et fonds indiciels chez BNP Paribas AM en est persuadé : «Les trackers ESG ne représentent que 5% de l'encours des fonds indiciels, mais c'est clairement là que va la collecte». Le Revenu partage cette analyse. Notre sélection de trackers ESG à mettre en portefeuille sans plus tarder.

Misez sur l'eau avec le Lyxor PEA World Water

Filiale de la Société générale, Lyxor est l'un des principaux gestionnaires de trackers en Europe.

Ses fonds stars (Lyxor Cac 40, Lyxor Euro Stoxx 50) capitalisent plusieurs milliards d'euros. Lyxor PEA World Water permet d'exposer votre portefeuille aux entreprises internationales