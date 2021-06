Bourse : trois règles d'or pour des gains durables

Le Revenu vous livre trois règles d'investissement pour assurer des gains durables. (© TaxRebate.org.uk)

Alors que les grands indices (Dow Jones, CAC 40, Dax...) sont tous dans la zone de leur plus haut historique, la vigilance s'impose en Bourse. Trois conseils pour des gains durables quelle que soit l'orientation des marchés d'ici la fin de l'année.

Avec un gain annuel moyen de quelque 7% sur trente ans, la Bourse de Paris est très rentable dans la durée.

Mais le placement en actions est aussi très volatil. Beaucoup de jeunes investisseurs achètent au plus haut et vendent au plus bas.

Pour éviter une telle mésaventure, le plus simple est de se fixer des règles d'investissement simples et de s'y tenir quels que soient la conjoncture boursière et le brouhaha médiatique qui exagère toujours les bulles et les crises. Trois préceptes pour des gains boursiers durables à l'heure du Covid.

Étaler sur dix trimestres ses achats de titres

En pratique, pour optimiser vos prix de revient, nous vous conseillons d'investir chaque mois la même somme.

Quand les actions sont chères comme aujourd'hui, vous en achetez peu. Et quand elles sont bon marché, vous en achetez davantage.

Si vous n'êtes pas en Bourse en 2021 ou que vous souhaitez vous renforcer, nous vous conseillons d'étaler vos achats de titres sur dix trimestres en investissant chaque trimestre un dixième de la somme que vous allouez au placement en actions. Une méthode d'investissement de «bon père de famille» adaptée au niveau actuel des Bourses.

Se diversifier sur l'Asie, les États-Unis et les pays émergents

«Les clients de Fortuneo diversifient leur portefeuille sur trois zones géographiques : l'Asie, les États-Unis et les pays