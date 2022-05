Bourse : trois biotechs à surveiller avec attention

Le Revenu passe en revue trois biotechs à suivre avec attention et prudence. (© Tronel)

Pour les amateurs de biotechs, les échéances des essais cliniques constituent des points d’étapes clés. Nombreuses sont les entreprises du secteur, dont le modèle économique repose sur un ou deux produits.

La complexité du financement d’une «pipeline» diversifiée de candidats-médicaments mène à l'alternative suivante : un essai clinique réussi, et le titre s’envole ; il échoue, et l’action plonge. D’ici la fin juin, plusieurs biotechs devraient publier d’importants résultats. Le Revenu fait le point sur Valneva, Valbiotis et MaaT Pharma.

Valneva : autorisation (ou non) de mise sur le marché européen du VLA2001

Le feuilleton du vaccin anti-Covid de la biotech nantaise toucherait-il à sa fin ? Aux mains de l’agence européenne des médicaments (EMA) depuis décembre dernier, le VLA2001 est le vaccin à virus inactivé que Valneva espère écouler auprès d’Européens encore non-vaccinés, car refusant de faire confiance à la technologie des vaccins à ARNm.

Plusieurs pays ont déjà validé l’utilisation du VLA2001 : le Royaume-Uni, le Bahreïn et, plus récemment, les Emirats arabes unis.

Mais c’est bien le marché européen qui intéresse Valneva, et la commande de 60 millions de doses, dont 24,3 millions en 2022, signée en novembre 2021 avec la Commission européenne.

Problème : l’EMA a transmis fin avril à la biotech de Franck Grimaud une nouvelle liste de questions sur son vaccin - une simple formalité, selon la société, qui n’en est pas moins synonyme de retard pour une potentielle autorisation de mise sur le marché européen.

Un retard non sans