Bourse : sortez les actions britanniques de votre PEA avant octobre 2021 !

Sans action de votre part, votre PEA pourrait être automatiquement clôturé. (© JJ Fernandez)

Les titres cotés à Londres ne pourront plus figurer dans un plan d'épargne en actions au-delà du 30 septembre. Nos conseils pour mener à bien cette période de transition.

La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE), même si elle s'est conclue par un accord de commerce et de coopération, n'a pas fini de causer des dégâts collatéraux.

Pour les six millions de détenteurs de PEA et de PEA-PME (ceux dédiés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire), ce Brexit a des conséquences immédiates.

Depuis le 1er janvier, il n'est plus possible d'acquérir des valeurs britanniques au sein d'un PEA. Au revoir les Astrazeneca, BP, Burberry, Diageo, Glaxosmithkline, HSBC, Kingfisher, Pearson, Rio Tinto, Rolls-Royce, Royal Dutch Shell, Tesco et autres Vodafone, pour ne citer que les plus emblématiques.

Neuf mois pour organiser une sortie

Surtout, toujours en raison du Brexit, les actions britanniques acquises avant le 31 décembre 2020 ne pourront plus figurer dans un PEA. Pour être éligibles à cette enveloppe, rappelons-le, les titres doivent avoir été émis par des sociétés établies dans l'UE (réduite à vingt-sept pays membres) ou dans un État de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, à savoir l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

Le Royaume-Uni ayant quitté les rives de l'UE, les actions des sociétés ayant leur siège en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles ou