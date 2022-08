Bourse : six sociétés de services numériques à mettre en portefeuille vite

Le secteur des entreprises d’ingénierie et services informatiques reste très dynamique (© Adobestock)

Le secteur des entreprises d’ingénierie et services informatiques continue de faire preuve d’une forte dynamique dans le sillage du rebond post-Covid. Le Revenu a sélectionné les six valeurs à jouer au sein d’un compartiment parmi les plus fournis de la cote parisienne.

La dernière étude de Numeum le confirme : le numérique reste l’un des secteurs l’un des plus dynamiques en France.

Dans son enquête semestrielle dévoilée en juillet dernier, le principal syndicat professionnel du digital (anciennement Syntec Numérique, qui a fusionné avec Tech In France) a même révisé en hausse sa prévisions de croissance pour cette année, attendue désormais à +7,4%, contre une prévision initiale de 7,1%.

Une performance qui montre une accélération par rapport à la progression de 6,3% enregistrée l’an passé et surtout au recul inédit de 4,6% qu’a connu ce secteur pourtant porteur en 2020 du fait de la crise sanitaire.

Parmi les différents métiers, si les éditeurs de logiciels et les plateformes de cloud computing (informatique accessible au travers de serveurs distants) devraient connaître une croissance toujours soutenue en 2022 (à +11,3%), les entreprises de services du numérique (ESN) et les sociétés d’ingénierie et de conseil en technologies (ICT) ne sont pas en reste, avec des anticipations d’une augmentation des revenus de respectivement 5 et 6,9%.

Des leviers de croissance puissants

Cette dynamique très forte du secteur du numérique reste largement portée par cinq leviers traditionnels : le cloud, le big data (collecte et traitement de larges volumes de données), la cybersécurité, l’Internet des objets et la transformation digitale. Selon