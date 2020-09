Bourse : six petites valeurs de croissance à acheter selon IDMidCaps

Découvrez la sélection du bureau d'analyste indépendant, IDMidCaps. (© DR)

Le bureau d'analyse indépendant a identifié les vingt plus fortes progressions du résultat opérationnel courant attendues en 2020 dans l'univers des PME et des ETI françaises. Parmi elles, six actions sont recommandées à l'achat.

IDMidcaps a identifié vingt entreprises de taille petite et moyenne qui devraient enregistrer cette année les plus fortes progressions de leur résultat opérationnel.

Ces valeurs sont privilégiées par les investisseurs, dans un contexte de faible croissance et de taux d'intérêt proches des plus bas.

Nous avons classé les entreprises sélectionnées par le bureau d'analyse par ordre décroissant de progression du résultat opérationnel courant.

Verimatrix et Neoen recommandées par IDMidCaps

La plus forte hausse du résultat opérationnel courant est attendue pour Verimatrix (+219%!). Conseillé à l'achat par IDMidcaps à des cours bien plus bas, le titre du fabricant de logiciels de cybersécurité a progressé de 68% en six mois. Mais le potentiel ne semble pas épuisé, avec une «fair value» estimée à 3,20 euros.

Deuxième plus forte progression du résultat opérationnel courant attendu en 2020 par IDMidCaps : +47% pour Sartorius Stedim Biotech. La valeur d'entreprise du fabricant de poches à usage médical parait toutefois très exigeante à plus de 12 fois le chiffre d'affaires estimé cette année. L'action n'est pas recommandée par IDMidcaps.

Le fabricant de systèmes de confinement de produits pétroliers GTT arrive en troisième position, avec une croissance du résultat opérationnel courant estimée à 41%. Mais là encore, le