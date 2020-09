Bourse : six choses à savoir sur le «PEA Jeune»

Le PEA Jeune fonctionne comme un plan d'épargne en actions classique. (© DR)

Encore peu connu, ce nouveau dispositif destiné aux 18-25 ans, à ne pas confondre avec le Livret Jeune, est attractif pour ceux qui souhaitent s'initier aux marchés actions.

22 août 2019

C'est la date officielle de naissance du «PEA Jeune». Cette nouvelle enveloppe a certes été créée par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, mais il a fallu attendre trois mois son décret d'application.

Le décret du 22 août 2019, publié au Journal Officiel du 24 août, a ainsi permis aux banques de commercialiser ce nouveau dispositif d'épargne.

Cette enveloppe, qui fonctionne comme un compte-titres ordinaire, permet de gérer un portefeuille d'actions françaises et européennes, en direct ou via des Sicav et fonds communs de placement éligibles, en franchise totale d'impôt.

Les plus-values réalisées à l'intérieur du plan et les dividendes perçus ne sont pas taxées, quels qu'en soient les montants, dès lors que le PEA a plus de cinq ans (seuls les prélèvements sociaux de 17,2% sont dus).

18 ans

C'est l'âge à partir duquel un jeune majeur, rattaché au foyer fiscal de ses parents, peut ouvrir un «PEA Jeune». Jusqu'à l'été 2019, les personnes à la charge d'un contribuable ne pouvaient pas ouvrir de plan d'épargne en actions. Ce choix s'expliquait par la volonté de ne pas permettre aux parents de contourner la règle de plafonnement des versements en ouvrant des plans au nom de leurs enfants.

Afin de se familiariser avec l'investissement en actions, les jeunes rattachés