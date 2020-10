Bourse : six actions qui pourraient surprendre à l'occasion des trimestriels, selon Morgan Stanley

La sélection d'actions de Morgan Stanley pour miser sur les trimestriels. (© Fotolia)

Les stratèges de la banque américaine ont sélectionné des entreprises qui pourraient se distinguer durant la saison de publication des résultats trimestriels. Leurs actions devraient bien réagir.

Les stratèges de Morgan Stanley prévoient une forte progression «séquentielle» des profits des entreprises européennes, entre le deuxième et le troisième trimestre 2020.

Les conditions d'activité des sociétés se sont améliorées et le consensus des analystes anticipe une baisse des bénéfices de 29% entre le troisième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2020, après une chute de 61% entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020.

Ainsi, le recul du troisième trimestre pourrait être inférieur à celui du premier trimestre, alors que de nombreuses entreprises n'étaient pas encore touchées par le confinement entre janvier et mars derniers.

Ce qui conforte les anticipations de Morgan Stanley du début d'un cycle de nette amélioration des bénéfices des entreprises, qui devrait démarrer entre le deuxième et le troisième trimestre de cette année.

Un nouveau cycle positif attendu sur les profits

Les stratèges de la banque prévoient une baisse des profits des entreprises européennes de 35% en 2020, puis une hausse de 30% en 2021 et de 20% en 2022.

À l'occasion des publications du troisième trimestre 2020, les investisseurs devraient concentrer leur attention sur les perspectives 2021 et sur la volonté des dirigeants de rétablir ou non les dividendes coupés cette année.

Mais pour la première fois depuis deux ans, les analystes de Morgan