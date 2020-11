Bourse : six actions du CAC 40 conseillées par Oddo BHF pour la sortie de crise sanitaire

Oddo BHF a sélectionné des actions qui profiteraient d'une normalisation de la situation sanitaire. (© Adobestock)

Et maintenant ? Alors que la décrue sanitaire est amorcée en France et que la perspective des vaccins s'affirme, la rotation boursière entre secteurs d'activités est en cours. Jusqu'où ira-t-elle ? La banque franco-allemande dresse une liste des entreprises européennes cotées qui ont le plus à gagner avec cette nouvelle donne. Six actions cotées au CAC 40 sont mises en avant.

Maintes fois annoncée ces derniers mois, mais souvent contrariée, la rotation boursière sectorielle semble bel et bien en cours après le coup d'envoi donné par l'annonce de l'arrivée imminente de vaccins efficaces pour lutter contre le Covid-19.

Dans ce contexte, Oddo BHF vient ainsi de passer la cote au révélateur de son «modèle de corrélation prix / évolution de la dureté du confinement» afin d'identifier les valeurs qui profiteront le plus d'une normalisation de l'activité économique en 2022, premier millésime complet où l'exercice opérationnel des entreprises ne sera - en principe - plus dicté par les contraintes de la lutte contre la pandémie.

Sept secteurs gagnants

Après des années marquées par un appétit d'ogre de la part des investisseurs pour les valeurs de croissance, les cycliques et titres décoté («value») - souvent les mêmes, mais pas toujours - pourraient dès lors tenir leur revanche.

«Les secteurs gagnants sont à forte coloration value et cyclique», conviennent Sylvain Goyon et Matthias Desmarais, les deux auteurs de l'étude.

La banque franco-allemande distingue ainsi les secteurs du tourisme, l'automobile, les banques, les biens d'équipement et services aux entreprises, l'assurance, l'immobilier, les matériaux de construction. Sur les 41 valeurs susceptibles de bénéficier de cet élan, pas moins de 17 appartiennent à ces