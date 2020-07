Bourse : six actions à vendre après la hausse de début juillet

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Après un début de semaine morose, le CAC 40 a fortement rebondi jeudi (+2,49%) grâce aux chiffres de l'emploi américain. L'indice parisien peine toutefois a reprendre franchement les 5.000 points. Dans ce contexte, découvrez les conseils du Revenu sur 21 actions.

Découvrez ci-dessous tous les conseils boursiers de la rédaction du Revenu cette semaine. Les actualités les plus marquantes (Bouygues, Total, Pierre et Vacances, Trigano...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes. La Bourse parisienne tourne autour du seuil des 5.000 points, soutenue par de bons indicateurs. Parmi nos conseils cette semaine, huit actions sont recommandées à l'achat, sept sont à conserver et six sont à vendre.

Nos conseils sur 21 actions

Le groupe industriel et de services (film de protection, entoilage, laine peignée...) a réorienté sa production vers des produits recherchés dans la crise: masques, blouses, gants, etc. Mais ses grands métiers subissent des baisses d'activité, et son objectif d'un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros cette année est remis en cause par certains analystes. Vendez.

À l'occasion de l'assemblée générale, les dirigeants de Danone ont indiqué s'attendre à une baisse de 30% des ventes du pôle eaux au deuxième trimestre. Par ailleurs, ils évaluent à 100 millions d'euros les coûts (sanitaires, logistiques...) liés au maintien de l'activité au premier semestre. Sur cette période, les analystes anticipent une marge opérationnelle courante en repli.