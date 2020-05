Bourse : six actions à acheter et autant à vendre après une semaine écourtée

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

L'indice CAC 40 a clôturé une semaine raccourcie pour cause de 1er mai par un repli de plus de 2% jeudi. Sur quatre séances, l'indice parisien s'est tout de même offert un rebond de 4%. Après cette hausse, la rédaction du Revenu donne ses recommandations boursières sur 21 actions.

Découvrez ci-dessous tous les conseils boursiers de la rédaction du Revenu cette semaine. Les actualités les plus marquantes (FDJ, Hermès, Renault, Vinci, Scor...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes. Alors que le CAC 40 reste fébrile malgré son rebond de 22% sur ses plus-bas de mars, nous conseillons six actions à l'achat, six à la vente et neuf sont à conserver.

Nos conseils sur 21 actions Air Liquide

La valeur préférée des actionnaires individuels tient très bien dans la crise. Le chiffre d'affaires d'Air Liquide s'est hissé à 5,4 milliards d'euros au premier trimestre, quasi stable (+0,6%) à données comparables. Le pôle gaz et services, qui regroupe l'essentiel des facturations, a bénéficié d'une croissance tonique dans la santé et l'électronique. Mais les dirigeants envisagent un second trimestre encore très impacté par la crise et n'attendent plus pour l'ensemble de l'exercice qu'un résultat net proche de celui de 2019 (à taux de change constants), au lieu d'une progression escomptée jusqu'ici. Conservez

Atos

Manque de soutien. Vendez

Bic

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Bic a reculé de 13,8%, à 357 millions d'euros, et le résultat d'exploitation a été divisé par deux. La crise sanitaire mondiale a