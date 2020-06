Bourse : sept valeurs de croissance à acheter maintenant

Parmi les quelques sociétés qui devraient croître cette année et la prochaine, nous en conseillons sept à l'achat. (© Adobestock)

Le Revenu a identifié les rares entreprises dont le chiffre d'affaires et les profits devraient encore augmenter cette année et l'an prochain. Certaines sont à des cours attrayants et peuvent être mises en portefeuille sans attendre.

La période de confinement décrétée dans de nombreux pays pour freiner l'expansion mondiale du Covid 19 a pénalisé de nombreux secteurs d'activité, dans l'industrie et les services.

Même le luxe, les cosmétiques, l'aéronautique, les services informatiques, le conseil en ingénierie, l'immobilier, l'agroalimentaire ou les boissons, ont souffert. Ces métiers réputés résilients, affichant depuis de nombreuses années une croissance soutenue de leur activité et de leurs profits, ont été touchés par les conséquences économiques de l'épidémie.

De rares sociétés devraient afficher une progression de leur activité et de leurs profits en 2020, malgré une conjoncture très dégradée. Elles sont devenues bien plus rares après l'impact exceptionnel de l'épidémie, renforçant leur attrait.

Des ilôts de croissance

Au sein des 319 sociétés qui composent le CAC All Tradable, seulement seize d'entre elles devraient connaitre une progression de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices en 2020 et en 2021, selon le consensus des analystes calculé par FactSet.

Elles évoluent pour la plupart dans le secteur de la santé (Sartorius Stedim Biotech, Ipsen, Biomérieux, Vetoquinol, Bastide, Sanofi) et quelques unes sont issues de la technologie (Dassault Systèmes, Ekinops,