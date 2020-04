Bourse : sept actions qu'il faut vendre sans tarder

Le Revenu a sélectionné sept titres qu'il vaut mieux éviter pour le moment. (© DR / CGG / R. Cointreau / Lagardère / MDM / Solocal)

Au sein des 140 titres les plus actifs de la cote parisienne, Le Revenu a sélectionné sept actions que sa rédaction considère comme disposant d'un potentiel trop limité à court terme pour être gardées en portefeuille. Les risques qui y sont attachés semblent également le plus souvent trop élevés pour tenter un pari.

Ces dernières semaines, la Bourse de Paris a connu un krach exceptionnel par son ampleur et sa rapidité.

Depuis le début de l'année, le CAC 40 a ainsi perdu un quart de sa valeur. L'indice vedette a surtout chuté de 40% entre son plus-haut de treize ans atteint à la mi-février et son point bas de six ans touché le 18 mars, avant d'enregistrer un fort rebond technique de 23% en à peine un mois.

Dans ce contexte incertain marqué par une volatilité accrue, certains pourraient être tentés de racheter à bon compte des valeurs jugées injustement massacrées. Certaines baisses de cours sont, en effet, spectaculaires : une douzaine de sociétés membres de l'indice SBF 120 ont ainsi perdu entre la moitié et les deux-tiers de leur valeur depuis le début de l'année.

Sept actions à vendre

Nous recommandons toutefois d'être à la fois prudents et sélectifs car la crise économique provoquée par le coronavirus pourrait fragiliser le modèle économique de nombreuses entreprises.

C'est le cas pour sept d'entre elles qui figurent parmi les 140 valeurs les liquides de la cote parisienne et dont le potentiel de variation estimé est compris entre -18 et -38% à horizon d'un an.

Pour les sept valeurs suivantes, la rédaction du Revenu recommande soit de les vendre sans attendre pour ceux qui en sont actionnaires, ou sinon d'en rester à l'écart.