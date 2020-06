Bourse : sept actions à acheter malgré la hausse record du CAC 40

Les conseils boursiers de la semaine. (© Le Revenu)

Les marchés actions ont terminé la semaine comme ils l'avaient commencée : en nette hausse. Le gain hebdomadaire du CAC 40 dépasse 10%, un record depuis 2011. Suite à ce fort rebond, Le Revenu recommande sept actions à l'achat et sept à la vente.

Découvrez ci-dessous tous les conseils boursiers de la rédaction du Revenu cette semaine. Les actualités les plus marquantes (ADP, Renault, Vallourec, TF1, Worldline...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes. La Bourse parisienne a débuté le mois de juin sur les chapeaux de roues, enregistrant sa plus forte hausse hebdomadaire depuis décembre 2011.

En cinq séances, certaines actions ont rebondi de plus de 25% (Airbus, Air France-KLM, Coface etc.). Dans ce contexte, la rédaction du Revenu se montre sélective en recommandant sept titres à la vente et autant à l'achat.

Nos conseils sur 20 actions ADP

Des risques et peu de soutiens. Vendez

Axa

L'assureur proposera un dividende de 0,73 euro par action au titre de 2019 lors de l'assemblée générale du 30 juin, contre 1,43 euro prévu. Mais il envisage un coupon exceptionnel de 0,70 euro d'ici la fin de l'année. Axa, qui est visé par plusieurs plaintes liées à des litiges sur les pertes d'exploitation, évalue à 1,2 milliard d'euros l'impact net de la crise sur ses comptes. Achetez

CIS

Le prestataire de services en milieu hostile pour les entreprises enchaîne les contrats dans un contexte économique pourtant difficile. Après plusieurs succès commerciaux au Kazakhstan, il a remporté deux