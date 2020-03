Bourse : sept actions à acheter après la chute liée au coronavirus

Si la prudence est de mise, quelques actions peuvent être achetées en ces temps incertains. (© DR)

La propagation du virus covid-19 a fait plonger la Bourse parisienne de plus de 10% en quelques jours. Dans ce contexte qui préfigure peut-être un krach, la prudence est de mise en Bourse. Pour ceux qui souhaitent malgré tout réaliser quelques investissements, voici sept actions à acheter pour leur capacité à résister voire à profiter de la crise si celle-ci ne dure pas trop.

«On ne rattrape pas un couteau qui tombe». Cet adage boursier bien connu signifie qu'il ne faut pas investir quand une action ou le marché dans son ensemble chute.

La violente baisse des indices boursiers ces derniers jours doit donc inciter à la prudence. La semaine dernière, le CAC 40 a perdu 12%, le Dax allemand 12,5%, le S&P 500 américain 11,5% etc.

En cause : la propagation du coronavirus qui fait craindre une paralysie globale de l'économie. L'OCDE vient d'abaisser de 2,9% à 2,4% ses prévisions de croissance pour 2020. Dans un scénario noir, l'organisation envisage même un taux de 1,5% dans le cas où une contagion de même ampleur que celle observée en Chine toucherait «l'ensemble de la région Asie-Pacifique et les pays avancés». Dans cette perspective, la zone euro et le Japon tomberaient en récession. De quoi justifier la crainte des marchés financiers et, potentiellement, une baisse encore plus marquée des actions.

Dans cet environnement marqué par l'incertitude, nous avons sélectionné sept titres susceptibles de mieux se comporter que l'ensemble du marché : quatre titres dits défensifs, dont l'activité est peu sensible aux cycles économique, et trois valeurs opportunistes qui pourraient bénéficier de la crise sanitaire à condition que le scénario noir de l'OCDE ne se réalise pas.

Quatre actions défensives

Certains secteurs d'activité sont