Bourse : scissions d'entreprises, quand les filles quittent leurs mères

Les gros conglomérats n'ont plus la cote auprès des investisseurs. (© J. Ethridge / S. Jellheden / Technip Energies)

Certains groupes industriels n’hésitent plus à se scinder en plusieurs sociétés cotées pour supprimer la «décote de conglomérat». Cette rupture du cordon ombilical peut constituer une aubaine pour les actionnaires minoritaires.

À la surface de la terre, les dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d’années. Sur la planète Bourse, ce n’est pas encore le cas, tant s’en faut, mais ils sont à leur tour en voie d’extinction. Les dinosaures ? Comprenez les conglomérats industriels, avatars du big is beautiful, qui ne font plus recette aujourd’hui auprès des investisseurs.

Jusqu’à présent, un géant de l’industrie présent dans des activités très diverses offrait l’avantage d’une diversification des risques, les pertes des unes étant compensées par les profits des autres. Mais cette diversification est maintenant stigmatisée.

Les raisons ? L’absence de synergies entre certaines divisions et une allocation des ressources jugée inefficace car pouvant être dirigée durablement vers des secteurs non rentables. D’où une sous-valorisation de ces mastodontes et l’apparition de décotes structurelles, faisant mentir au passage Aristote, selon lequel «Le tout est plus que la somme de ses parties».

Pour corriger cet état de fait, le plus souvent sous la pression de fonds activistes, ces compagnies décident alors de procéder à des scissions, également appelées spin-off dans le jargon financier. Après ITT, DowDuPont, Dell Technologies, Akzo Nobel et Novartis, pour ne citer que les plus emblématiques à l’étranger, General Electric a ainsi